Губернатор оценил санаторий-профилакторий завода в Заречном

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17 октября 2019, 19:12Общество
Создание хороших условий труда и развитие социальной сферы на предприятиях. Такие задачи перед промышленниками поставил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. В качестве примера глава региона привел крупные предприятия Заречного, где уже несколько лет для сотрудников созданы условия для лечения, отдыха и повышения квалификации.
Более полувека сотрудники градообразующего предприятия Заречного оздоравливаются в местном санатории-профилактории. Там они проходят лечение, получают медицинские услуги различного профиля. В течение года учреждение принимает до 800 человек. О специфике работы главе региона рассказали сотрудники санатория.
После осмотра санатория-профилактория Иван Белозерцев отправился в зону отдыха, где восстанавливают здоровье сотрудники другого предприятия. Губернатору показали небольшой пруд, в котором можно ловить рыбу, а в теплую погоду - даже плавать. В завершении рабочей поездки в Заречный Иван Белозерцев провел совещание с руководителями промышленных предприятий региона на тему социального сопровождения сотрудников.
«Да, это находится в собственности предприятия, но услуги в большинстве своем бесплатные, тем более для детей, родители которых здесь работают», - отметил глава региона.
Напомнил Иван Белозерцев руководителям предприятий и о проблеме нехватки на заводах и фабриках медицинских кабинетов. Примером успешного решения этой проблемы стали несколько предприятий закрытого города.
«Решили, что медицинские услуги должны оказывать медучреждения, а прочее - работники социальной сферы, поэтому у нас сейчас один терапевт в неделю приходит, проводит осмотр тех, у кого есть какие-то жалобы», - рассказал генеральный директор предприятия города Заречный Юрий Мизгунов.
Глава региона уточнил, что готов поддержать инициативу создания медкабинетов на региональном уровне и выделить на их оснащение дополнительные средства. Сделать это, по словам Ивана Белозерцева, необходимо как можно скорее, чтобы сотрудники оперативно могли получать медицинскую помощь от профильных специалистов.
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