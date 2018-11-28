Губернатор оценил развитие предприятий в Белинском районе

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28 ноября 2018, 19:29Общество
Стабильное развитие сельскохозяйственных предприятий - то, на что делают ставку в Белинском районе. Кроме растениеводства, специалисты занимаются молочным животноводством. На одном из предприятий подходит к завершению реализация инвестиционного проекта на 180 миллионов рублей. Средства направили на строительство нового коровника и нескольких телятников. Обновления оценил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
Несколько сотен буренок привыкли к тесным условиям, но это ненадолго. Ожидается, что весной все изменится: в их распоряжении окажется новый коровник. Потребность расширяться в этом сельскохозяйственном предприятии назрела давно.
При строительстве использованы только современные технологии. Крыша - из сэндвич-панелей, металлические загоны, автоматическая система подачи воды. Даже механические спиночесалки для буренок.
Заселить животных планируют в апреле. С вводом новых площадей поголовье крупного рогатого скота увеличится до 1200 голов. И если в хозяйстве дела идут в гору, то местному физкультурно-оздоровительному комплексу нечем похвастаться. На его состояние в ходе приеме граждан главе региона пожаловался один из местных жителей. ФОК посещают 345 воспитанников.
«Комплекс построен в 2005 году, при строительстве были допущены недочеты: полы постелили, установили на уровне с землей, поэтому они гниют. Также не учли высокие стояния грунтовых вод в данном районе города», - рассказал житель города Белинский Василий Кошелев.
«Надо провести экспертизу. 50% я помогу, 50% - вы», - ответил губернатор.
Жители района также просили помощи и в решении коммунальных и социальных проблем. Каждую из них глава региона взял под свой личный контроль.
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