Губернатор оценил развитие предприятий в Белинском районе

Стабильное развитие сельскохозяйственных предприятий - то, на что делают ставку в Белинском районе. Кроме растениеводства, специалисты занимаются молочным животноводством. На одном из предприятий подходит к завершению реализация инвестиционного проекта на 180 миллионов рублей. Средства направили на строительство нового коровника и нескольких телятников. Обновления оценил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Несколько сотен буренок привыкли к тесным условиям, но это ненадолго. Ожидается, что весной все изменится: в их распоряжении окажется новый коровник. Потребность расширяться в этом сельскохозяйственном предприятии назрела давно.

При строительстве использованы только современные технологии. Крыша - из сэндвич-панелей, металлические загоны, автоматическая система подачи воды. Даже механические спиночесалки для буренок.

Заселить животных планируют в апреле. С вводом новых площадей поголовье крупного рогатого скота увеличится до 1200 голов. И если в хозяйстве дела идут в гору, то местному физкультурно-оздоровительному комплексу нечем похвастаться. На его состояние в ходе приеме граждан главе региона пожаловался один из местных жителей. ФОК посещают 345 воспитанников.

«Комплекс построен в 2005 году, при строительстве были допущены недочеты: полы постелили, установили на уровне с землей, поэтому они гниют. Также не учли высокие стояния грунтовых вод в данном районе города», - рассказал житель города Белинский Василий Кошелев.

«Надо провести экспертизу. 50% я помогу, 50% - вы», - ответил губернатор.

Жители района также просили помощи и в решении коммунальных и социальных проблем. Каждую из них глава региона взял под свой личный контроль.