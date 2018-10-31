Губернатор оценил работу по реконструкции бывшего Дома офицеров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 30 октября посетил бывший Дом офицеров и проверил ход работ по его реконструкции.

В настоящее время в здании завершается монтаж витражей, проводятся внутренние работы, впереди – самая кропотливая часть по отделке помещений.

«Необходимо строго контролировать соответствие выполняемых работ проекту», – подчеркнул Иван Белозерцев.

Он напомнил о поручении активизировать ход реконструкции, чтобы сдать объект раньше срока. В настоящее время там трудятся более 90 рабочих в первую смену и порядка 20 – во вторую, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Губернатор побеседовал со специалистами подрядной организации и задал вопросы по поводу их трудоустройства.

«Трудовые отношения должны быть оформлены надлежащим образом. Вы не должны обманывать работников, экономя на их социальном обеспечении», - отметил он.

Иван Белозерцев подчеркнул, что в случае сомнений в официальном трудоустройстве строителей, на объекте будет проведена проверка.

Полная информация о реконструкции Дома офицеров в интерактивном фото ЗДЕСЬ, пишет ИА «Пенза-Пресс».