Губернатор оценил работу по реконструкции бывшего Дома офицеров

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31 октября 2018, 17:58Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 30 октября посетил бывший Дом офицеров и проверил ход работ по его реконструкции.
В настоящее время в здании завершается монтаж витражей, проводятся внутренние работы, впереди – самая кропотливая часть по отделке помещений.
«Необходимо строго контролировать соответствие выполняемых работ проекту», – подчеркнул Иван Белозерцев.
Он напомнил о поручении активизировать ход реконструкции, чтобы сдать объект раньше срока. В настоящее время там трудятся более 90 рабочих в первую смену и порядка 20 – во вторую, сообщает пресс-центр регионального правительства.
Губернатор побеседовал со специалистами подрядной организации и задал вопросы по поводу их трудоустройства.
«Трудовые отношения должны быть оформлены надлежащим образом. Вы не должны обманывать работников, экономя на их социальном обеспечении», - отметил он.
Иван Белозерцев подчеркнул, что в случае сомнений в официальном трудоустройстве строителей, на объекте будет проведена проверка.
Полная информация о реконструкции Дома офицеров в интерактивном фото ЗДЕСЬ, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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