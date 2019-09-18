Губернатор оценил предприятие по производству кленового сиропа

Пензенским кленоварам в 2019 году удалось получить 20 тонн сиропа. Уникальное и пока единственное производство для России по сбору сока и его переработке расположено в Бековском районе. Компания поставляет на рынок около трети потребляемого в стране сиропа.

Около 20 тысяч кленов связаны между собой вакуумными трубками из материала, который не ломается, не дубеет на морозе и даже может выдержать упавшее дерево. Уникальная система по добыче кленового сока не только для Пензенской области, но и для России создана в Бековском районе.

«Срок годности трубок - примерно 15 лет. На лето все консервируется. Сок добывается только весной три недели в году», - рассказал генеральный директор компании «Пензенские кленоварни» Александр Анашин.

В 2019 году систему труб полностью переделали - изменили их направление, добавили новые линии и точки сбора. Благодаря этому удалось увеличить показатели на 50%. Технология, основанная на системе трубопроводов под низким давлением, считается классической для Канады. Основатели компании «Пензенские кленоварни», которая специализируется на производстве сиропа, набирались опыта за океаном.

Как работает кленопровод, рассказали губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Он поинтересовался, не вредят ли деревьям отверстия для трубок, которые проделываются в стволе с помощью шуроповерта.

«Образуется естественная смоль, и дерево само заживает. Мы видели в Канаде такие, с которых сок добывался в течение 150 лет», - ответили специалисты.

Там же, в лесном массиве, недалеко от места сбора, происходит первичная переработка. Специальные фильтры концентрируют сок, отделяя сироп от воды.

«Чистую воду, это то, из чего сок состоит на 98%, мы просто сливаем в Хопер», - сказал Александр Анашин.

«В 2019 году привезем образцы компаниям, которые занимаются премиальной водой, чтоб на рынке появилась кленовая. Ее объем - около миллиона литров», - рассказал президент Национальной ассоциации производителей и поставщиков региональных продуктов Иван Меркулов.

Полученный концентрат везут в цех переработки, расположенный в поселке Сурки. Там варят сироп и разливают в стеклянную тару. Дровяная печь, самая мощная из возможных, выпаривает свыше 1000 литров воды в час и способна производить 60 тонн сиропа за сезон. В 2020-м в планах - закупить еще две печи, но теперь их не нужно будет заказывать в Канаде: помочь обещали российские производители.

«Новый современный подход - это подход по созданию кооператива, по наделению его членов землей, по привлечению к бизнесу людей, у которых есть участки с кленом, которые могут собирать сок и сдавать предприятию, став членами кооператива», - отметил Иван Белозерцев.

Экологически чистый, полезный продукт поставляют в заведения общественного питания, магазины, кофейни по всей России. В ближайшее время пензенский кленовый сироп появится в крупнейшей московской продуктовой сети.