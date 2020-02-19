Губернатор оценил «Парк семьи» в Пачелмском районе

19 февраля 2020, 19:03Общество
В селе Новая Толковка Пачелмского района Пензенской области появился «Парк семьи». В проект были вложены не только финансовые средства. К его созданию приложили руку практически все местные жители. Новую зону отдыха оценил глава региона в рамках рабочей поездки. Иван Белозерцев пообщался с активистами села, а заодно вручил подарки.
Заниматься скандинавской ходьбой на новой площадке предпочитает и Анатолий Долгушев. В селе он живет более полувека и знает там каждый уголок.
«Здесь очень хорошая природа, парк закладывали года три назад, в самый засушливый период», - сказал он.
Скоро ветерану исполнится 80. О технике скандинавской ходьбы он вычитал несколько лет назад в газете. И сразу же изготовил палки, которые весят почти восемь килограммов.
Приверженцам движения скандинавской ходьбы Иван Белозерцев вручил десять наборов специальных палок, пообещал закупить шагомеры и накидки, а еще посоветовал не забрасывать полезные занятия, которые позволяют не только поддерживать здоровье, но и общаться. Кстати, в Новой Толковке стало больше спортсменов-любителей. Тем более - сейчас, когда благоустроили березовую рощу. Там оборудовали детскую игровую площадку, установили декоративные скамейки, а все дорожки заасфальтировали и вымостили плиткой. Провести такие работы удалось на средства гранта.
«Мы заняли второе место в конкурсе как самый благоустроенный населенный пункт среди муниципалитетов с численностью населения менее 3000 человек. Выиграли один миллион рублей и на эти средства закупили материал», - рассказала глава администрации Новотолковского сельсовета Пачелмского района Алина Евстафеева.
В 2020 году в парке планируют построить сцену и спортгородок. Губернатор обещал помочь с финансированием.
19 февраля 2020, 19:42Трех жителей Бессоновского района подозревают в серии автомобильных краж
19 февраля 2020, 19:37Пензенский «Дизель» готовится к первому за пять лет матчу в плей-офф
19 февраля 2020, 19:33В Пензенской области может появиться день иностранных языков
19 февраля 2020, 19:29В пензенском УФССП обсудили планы на 2020 год
19 февраля 2020, 19:26Губернаторская капелла вернула в репертуар постановку «Жди меня»
19 февраля 2020, 19:21Пензенские студенты-артиллеристы рассказали детсадовцам о своей службе
19 февраля 2020, 19:18В пензенской офтальмологической больнице будет 4 операционных зала
19 февраля 2020, 19:12Губернатор вручил 98-летней жительнице Пачелмы юбилейную медаль