Губернатор оценил «Парк семьи» в Пачелмском районе

В селе Новая Толковка Пачелмского района Пензенской области появился «Парк семьи». В проект были вложены не только финансовые средства. К его созданию приложили руку практически все местные жители. Новую зону отдыха оценил глава региона в рамках рабочей поездки. Иван Белозерцев пообщался с активистами села, а заодно вручил подарки.

Заниматься скандинавской ходьбой на новой площадке предпочитает и Анатолий Долгушев. В селе он живет более полувека и знает там каждый уголок.

«Здесь очень хорошая природа, парк закладывали года три назад, в самый засушливый период», - сказал он.

Скоро ветерану исполнится 80. О технике скандинавской ходьбы он вычитал несколько лет назад в газете. И сразу же изготовил палки, которые весят почти восемь килограммов.

Приверженцам движения скандинавской ходьбы Иван Белозерцев вручил десять наборов специальных палок, пообещал закупить шагомеры и накидки, а еще посоветовал не забрасывать полезные занятия, которые позволяют не только поддерживать здоровье, но и общаться. Кстати, в Новой Толковке стало больше спортсменов-любителей. Тем более - сейчас, когда благоустроили березовую рощу. Там оборудовали детскую игровую площадку, установили декоративные скамейки, а все дорожки заасфальтировали и вымостили плиткой. Провести такие работы удалось на средства гранта.

«Мы заняли второе место в конкурсе как самый благоустроенный населенный пункт среди муниципалитетов с численностью населения менее 3000 человек. Выиграли один миллион рублей и на эти средства закупили материал», - рассказала глава администрации Новотолковского сельсовета Пачелмского района Алина Евстафеева.

В 2020 году в парке планируют построить сцену и спортгородок. Губернатор обещал помочь с финансированием.