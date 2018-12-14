Губернатор оценил отель международного класса Azimut

Местами в гостиницах Пензы будут обеспечены все туристы. Такую задачу поставил губернатор на совещании с отельерами и туроператорами города. Встреча прошла в здании нового отеля Azimut. Это первый отель Пензы, вошедший в состав сети, представленной и на международном рынке.

Один из крупнейших гостиничных операторов страны по количеству номеров и географическому охвату - теперь представлен в Пензе. «Азимут Хотелс Компани» - международная сеть, которая объединяет под своим брендом отели в России, Германии и Австрии. История компании начинается в 2004 году - тогда первый «Азимут» появился в Самаре. Сейчас в эту гостиничную сеть входят уже 36 отелей.

«На текущий момент у нас в управлении более 7000 номеров по всей России. Мы очень активно расширяемся, только за год было порядка девяти открытий. Не останавливаемся, и наконец случилось очень приятно событие - гостиница в Пензе», - рассказал генеральный директор «Азимут Хотелс Компани» Максим Бродовский.

Просторные уютные номера от категории стандарт до люксов, качественное обслуживание, собственные стандарты сервиса мирового класса. И, конечно же, бесплатный Wi-Fi. С появлением отеля Azimut для гостей Пензы открылся совершенно новый уровень комфорта.

«Это отель с самым большим номерным фондом. Думаю, что он будет необходим для города и региона в связи с тем, что в областном центре достаточно бурная деятельность по бизнесу, а также социальные проекты и спорт», - отметил собственник отеля Azimut в Пензе Алексей Ушкин.

В 15-этажном здании нового отеля - 166 номеров. Это рекорд среди гостиниц Пензы. Через месяц после открытия - уже 50% заселенность. Пензенский Azimut осмотрел губернатор Иван Белозерцев. Он отметил, что появление в городе такого отеля - это новые туристические возможности для всего региона.

«В гостиницах Пензенской области не хватает мест, поэтому строительство данного объекта, конечно, значительно разрешит этот вопрос», - сказал глава региона.

Перспективы развития туризма и гостиничного бизнеса губернатор обсудил на совещании с пензенскими топ-менеджерами отелей и туроператорами. Как отметили на встрече, в Пензе увеличивается число туристов. Так, за шесть лет поток гостей из России вырос в четыре раза, а из других стран - с 900 человек до 30 тысяч в год.