Губернатор оценил обновленный «Парк времен»

«Парк времен» торжественно открыт. Новая зона отдыха расположилась на месте бывшего парка имени Ульяновых. За несколько месяцев реконструкции территория обрела современный облик: спортивная и детская площадки, ухоженные газоны и пешеходные дорожки, удобные лавочки в тени деревьев. Проект превращали в жизнь с учетом пожеланий горожан. Теперь «Парк времен» может стать излюбленным местом отдыха пензенцев.

Прогулочные дорожки, тропинки для скандинавской ходьбы, а еще уличные тренажеры, где родители могут позаниматься вместе с детьми, большая спортивная площадка с баскетбольными кольцами и универсальными воротами. Кстати, зимой она превратится в каток, и можно будет играть в хоккей. Не забыли и про самых маленьких. Для них построили детский городок. В нем поселились аисты - символ семейного благополучия. Установленная в парке пара, между прочим, повидала не одно поколение семей. Там они обосновались еще в середине 70-х прошлого века. Пожалуй, только эта скульптура и напоминает о богатой истории парка.

«Парк времен» - один из старейших в Пензе. Его история началась в начале XIX века во времена царской России. Тогда он назывался «Публичный сад». После этого он получил имя Ульяновых, а затем Белинского. Облик парка также менялся, причем не в лучшую сторону. Подарить новую жизнь взялась крупная строительная компания. Организация проводила реконструкцию с учетом пожеланий местных жителей. Ее результат оценил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Когда он реконструировался, я посещал стройку, видел, как идут работы и то, что сделано, сделано для людей. Это, конечно, пример того, как должны компании, вообще сильный, крупный бизнес участвовать в реализации социальных проектов», - отметил он.

Наведя полный порядок в парке, строительная компания передала его в управление городу. Отдохнуть от суеты и насладиться отдыхом в этом зеленом местечке могут все желающие.