Губернатор оценил новый завод по производству сухих строительных смесей

В Пензенской области будут производить сухие строительные смеси высшего качества. В селе Средняя Елюзань Городищенского района открыли новый завод. Стоимость проекта составила порядка 500 миллионов рублей. В год там будут производить 350 тысяч тонн строительных материалов. В ходе рабочей поездки предприятие посетил губернатор Иван Белозерцев.

Изготовление сухих строительных смесей, фасовка, проверка готовой продукции - на новом заводе в селе Нижняя Елюзань ответственно подошли к каждому этапу производства. Кроме основного цеха, в эксплуатацию ввели лабораторию, причем ее будут использовать не только для контроля качества, но и для разработки новых видов смесей.

«На заводе мы сушим и фракционируем песок из местных карьеров. Производим плиточный клей, штукатурку, наливные полы и монтажные смеси. Мы будем выпускать продукцию, которая будет проходить по всем государственным стандартам Российской Федерации, в том числе - новым, многие из которых были выпущены в 2018 году», - рассказал директор завода по производству Виталий Дубров.



Площадь территории завода - семь гектаров. Общая стоимость проекта составила порядка 500 миллионов рублей. Оборудование для нового предприятия покупали в Европе. После того, как оно выйдет на проектную мощность, там можно будет производить по 50 тонн готовой продукции в час. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев одним из первых побывал на новом заводе и оценил его возможности.

Глава региона пообещал помочь новому предприятию в реализации продукции. Он поручил организовать совещание с представителями строительных компаний, работающих в регионе.

«Для Пензенской области, этого села и района это огромное событие еще и потому, что здесь созданы рабочие места. Когда предприятие выйдет на полную мощность, их будет свыше 250. Это очень здорово и важно», - сказал губернатор.

Также в ходе рабочей поездки в Городищенский район Иван Белозерцев провел личный прием граждан. Одной из основных тем для обсуждения стали дороги. В частности, житель Городища Мокаддяс Вяселев рассказал главе региона о мосте через реку Юловку, который нуждается в скорейшем ремонте.

«Обязательно посмотрим. Понятно, что у нас очень много аварийных мостов. Мы стали ремонтировать их в последние годы, поэтому и на этот обратим внимание. Спасибо большое, что подняли этот вопрос», - ответил Иван Белозерцев.

Также к главе региона обратились жители села Средняя Елюзань. Там отсутствует централизованная канализация, и люди попросили построить на территории населенного пункта новые очистные сооружения.

«Нужен проект. Земля есть. С учетом развития территории, увеличения количества проживающих в Елюзани надо строить очистные сооружения. Просто необходимо понять, какова цена вопроса», - сказал глава региона.

Другие вопросы жителей Городищенского района касались ремонта дороги в городе Сурске, а также восстановления системы отопления в местном доме культуры.