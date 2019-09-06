Губернатор оценил новый свиноводческий комплекс в Пензенском районе

В Пензенском районе идут последние приготовления к открытию нового свиноводческого комплекса одного из самых крупных сельскохозяйственных объединений страны. Производственные мощности предприятия - более 40 тысяч голов свиней в год. Это равносильно 5000 тонн мяса. Площадку накануне запуска посетил губернатор Иван Белозерцев.

Теперь почти у 50 жителей Кондоля и его окрестностей появится новая работа. Такой штат требуется, чтобы поддерживать производственный процесс на свиноводческом предприятии по откорму скота. Посмотреть на пример того, как применяются современные строительные технологии приехал губернатор. Это будет седьмая площадка по откорму свиней. В этом смысле группе компаний «Черкизово» впору делиться опытом строительства подобных объектов.

«Конструкция здания настолько легка и проста, что возводится уже в течение полугода. Мы отточили эту технологию», - рассказал руководитель управления инвестиционных проектов группы «Черкизово» Леонид Измайлов.

На новом комплексе откорма свиней можно будет выращивать более 20 тысяч поросят одновременно. Объект строили с учетом последних стандартов биобезопасности. Всю основную нагрузку возьмет на себя техника. Системы вентиляции, обогрева, подачи корма и воды - все будет автоматизированным.

Сельскохозяйственный холдинг выполнил все свои обязательства в рамках подписанного с правительством области инвестиционного соглашения. В свою очередь, за счет региональных средств к комплексу подвели дорогу и инженерные коммуникации. Кроме того, предприятие получило налоговые преференции.

«Создаются рабочие места и условия прекрасные. Это самые современные технологии, которые используются в мире», - отметил Иван Белозерцев.

Открывая новую свиноводческую площадку, комбинат выполняет обозначенные президентом страны задачи по импортозамещению в сфере производства мяса. Следующим этапом станет поставка мяса на экспорт.