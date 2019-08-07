Губернатор оценил новые цеха завода по производству экоупаковки

Местные производители упаковки должны активнее взаимодействовать с пензенскими компаниями. Об этом на встрече с руководством предприятия по выпуску экологически чистых упаковочных материалов из гофрокартона заявил губернатор Иван Белозерцев. Он осмотрел новые цеха и оценил перспективы производства.

В год на пензенском предприятии производят около 150 миллионов квадратных метров специальной бумаги, из которой изготавливают листы гофрокартона. Однако, как рассказали губернатору, это не предел. С Иваном Белозерцевым планами по развитию производства поделился директор завода.

Инвестиции в проект позволят увеличить мощность предприятия, а значит, создать новые рабочие места и выполнить еще больше заказов. Сейчас в ассортименте продукции - четырехклапанные короба, изделия сложных конструкций для ручной и автоматической сборки, комплектующие к упаковкам и многослойные бумажные мешки. Покупка нового оборудования позволит, как минимум, вдвое увеличить количество выпускаемых позиций. Глава региона посоветовал увеличивать рынки сбыта предприятия, в том числе - за счет местных производителей продукции.

В планах у руководства предприятия - масштабное расширение. Там собираются построить еще два новых цеха. Работы должны начать уже в 2020 году.