Губернатор оценил новую площадку для хранения сахарной свеклы

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08 ноября 2018, 19:03Общество
В Земетчинском районе Пензенской области начали использовать новые технологии хранения вывезенной с полей сахарной свеклы. Это позволит уберечь весь выращенный урожай от непогоды и вредителей.
Сейчас урожай хранится на крупногабаритной площадке с принудительной системой вентиляции.
«Сверху расположены термодатчки, которые полностью автоматизированы. При температуре кагата [правильно выращенная куча овощей для наземного хранения в поле] выше 14-15 градусов, срабатывает вентиляция. Свекла может храниться здесь до февраля», - рассказал директор предприятия Игорь Мишунин.
Стоимость проекта составила 221 миллион рублей. Благодаря такой технологии свекла будет не только дольше храниться, но и не потеряет своей сахаристости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил проработать вопрос сотрудничества завода с районами, где есть затруднения с переработкой урожая.
«Мы, в первую очередь, должны принять свеклу от пензенцев, это справедливо. И не только в течение года, а пока работает комплекс. Площади будут увеличиваться, потому что растет ввод земли в оборот», - сказал губернатор.
Также в ходе рабочей поездки в Земетчинский район Иван Белозерцев провел личный прием граждан. Большая часть вопросов касалась состояния дорог. Так, жители сел Усердино и Пешенское рассказали, что в этих населенных пунктах начался ремонт дороги, однако качество материалов оставляет желать лучшего. Иван Белозерцев поручил отправить представленные образцы на экспертизу.
Местные уверены, что прежняя дорога могла прослужить и дольше, если бы не большегрузы, которые едут по ней к сахарному заводу. Люди попросили построить объездную магистраль.
«Приглашайте собственников, оповещайте письменно, что будет другая дорога. Можно для начала сделать грунтовую. Поставьте шлагбаум, пусть они в установленные сроки двигаются в объезд населенного пункта», - ответил глава региона.
Всего в рамках личного приема граждан к главе региона обратились девять человек. Каждый из вопросов губернатор поручил поставить на контроль соответствующего ведомства.
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