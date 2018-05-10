Губернатор оценил модернизацию почтового отделения на ул. Кулакова

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10 мая 2018, 19:29Общество
В Пензе открыли первое почтовое отделение нового формата. После реконструкции в офисе на ул. Кулакова, 1 появилась просторная зона ожидания и место для самообслуживания клиентов. Основная цель проекта, старт которому был дан два года назад - сделать отделения открытыми, универсальными и удобными.
Офис на улице Кулакова отличается от остальных почтовых отделений современным интерьером и ярким дизайном. Его реконструировали и сделали максимально комфортным для клиентов. К нему прикреплено десять тысяч горожан. Огромных очередей при этом удастся избежать за счет увеличения количества операторов в два раза и улучшенной планировки помещения.
«Обслуживание страхово-посылочной службы происходит в новом центре на Дзержинского. Тут произошла разгрузка объемов, и главная направленность стала - выдача мелких международных пакетов», - рассказала директор УФПС Пензенской области Наталья Арбузова.
В торжественной церемонии открытия отделения связи нового формата принял участие Иван Белозерцев. Главе региона рассказали, что, в первую очередь, новые стандарты позволят повысить качество оказания почтовых и финансовых услуг.
Открывать отделения почты нового формата в России начали в 2015 году. За это время по всей стране удалось реконструировать около 100 офисов. В основном, они расположены в крупных городах.
«Человек может прийти, удобно расположился, посмотреть на товары, услуги, которые предоставляет Почта Банк, воспользовался с минимальными затруднениями почтовыми услугами», - сказал директор департамента развития электронного правительства министерства связи и массовых коммуникация России Владимир Авербах.
В Пензе до конца 2019 года еще два отделения - на улицах Калинина и Рахманинова - начнут работать по-новому. Иван Белозерцев высоко оценил проведенную модернизацию, о чем написал в книге отзывов. Губернатор также отметил, что руководству Почты России необходимо обеспечить сотрудникам и достойную заработанную плату.
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