13 декабря 2017, 19:15Общество Губернатор оценил модернизацию мукомольного завода Башмаковского района Модернизация и господдержка в действии. С рабочим визитом губернатор Пензенской области Иван Белозерцев побывал на предприятиях Башмаковского района.

Идет выгрузка сырья в грузовики - колонна «КамАЗов» отправится в Воронеж. Когда нужно отправить еще большие объемы, на помощь приходит железная дорога. С недавних пор погрузочные мощности на этой площадке выросли в несколько раз.

«Были приобретены, смонтированы и введены в эксплуатацию весы, на данный момент мы имеем двое железнодорожных весов, можем одновременно использовать две точки погрузки», - рассказал главный инженер Башмаковского мукомольного завода Юрий Курганов.

Губернатора во время рабочего визита на Башмаковский мукомольный завод приятно удивили новости не только о его модернизации.

«У нас создан отдельный коммерческий отдел в Москве, который занимается теми клиентами, которые не умеют сами продавать», - сказал генеральный директор Башмаковского мукомольного завода Алексей Руденский.

Развивается, а потому пользуется государственной поддержкой и менее крупное предприятие - производитель хлеба, кондитерских изделий и экологически чистых газированных напитков. «Башмаковский продукт» делает и собственную упаковку. Очередная стратегическая задача - поставка продукции в крупные торговые сети.

Много времени у губернатора ушло на прием граждан - к нему записались 13 человек. Но начался он не с вопросов, а с благодарностей за активную общественную позицию.

Кстати, большая часть вопросов опять касалась дорог местного значения. В этом смысле другие районы Башмаковскому могут позавидовать: в 2018 году на эти цели администрация получит 150 миллионов рублей.

Общество

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