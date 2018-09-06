Губернатор оценил кузнецкий «Нескучный сад»

Во втором по величине городе Пензенской области состоялся третий ежегодный форум «Кузнецк - строим будущее вместе», посвященный социально-экономическому развитию населенного пункта и комфортного проживания в нем. Участие в его работе принял губернатор Иван Белозерцев.

Глава региона оценил одно из любимейших мест отдыха жителей второго по величине города области, кузнецкий «Нескучный сад». На благоустройство парка в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» было направлено более шести миллионов рублей. Кроме того, кузнецкий культурно-досуговый комплекс участвовал в проекте «Парки малых городов», что позволило восстановить исторический облик центрального входа, а также привести в порядок аллеи и дорожки. В 2018 году за счет бюджетных и собственных средств парка удалось реконструировать освещение и установить фонтан. Иван Белозерцев предложил перенять опыт Кузнецка другим городам области, в том числе - Пензе.

«Нескучный сад» - один из примеров создания комфортной городской среды. Именно о ее развитии говорили в ходе форума «Кузнецк - строим будущее вместе». Участие в нем приняли ведущие архитекторы региона.

«Мы можем создавать комфортные условия, потому что это путь к инженерному обеспечению, развитию транспортной инфраструктуры, решению социальных задач и регулированию правовых отношений», - отметил главный архитектор Пензенской области Леонид Иоффе.

По мнению чиновников, формирование в населенных пунктах региона комфортной среды позволит снизить отток молодежи в более крупные города.

«В 2017-м в работе по созданию комфортной городской среды приняли участие 11 муниципальных образований области. В этом году всем выделены финансовые средства, в целом - пять миллионов и более», - рассказал губернатор.

Более 300 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов выделено на модернизацию объектов в городах и районах Пензенской области. Глава региона акцентировал внимание участников форума на необходимости ремонта фасадов зданий, озеленения, оснащения городских территорий вечерней и праздничной подсветкой.