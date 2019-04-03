Губернатор оценил кондитерское предприятие в Каменке

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03 апреля 2019, 19:02Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил с рабочим визитом Каменский район. Глава региона побывал на пищевом и промышленных предприятиях, а также провел личный прием населения.
Кондитерское предприятие в Каменке выпускает ежедневно пять тонн продукции. Печенья, сухари, булочки и множество других сладостей отправляются на прилавки магазинов не только России, но и Белоруссии, Казахстана и Молдавии. Особая гордость местных кондитеров - слойка, изготовленная по особому рецепту и не имеющая аналогов в нашей стране.
«Она пропитана сахарно-паточным медовым сиропом. Очень долго и упорно разрабатывали этот продукт, поэтому он является эксклюзивным», - рассказала главный технолог кондитерского предприятия Наталья Гуртова.
Кондитерская фабрика успешно работает четыре года. За это время количество рабочих мест возросло с 20 до 170. Весомую поддержку в развитии производства оказал и пензенский кондитерский кластер.
«Мы с помощью него и обучение проходили и на выставку ездим. Стенд пензенского кондитерского кластера никогда не пустует, нас любят и знают», - сказал заместитель директора кондитерского предприятия Артем Ковалевский.
Следующей точкой визита губернатора стало промышленное предприятие, выпускающее сельхозмашины. Оно основано в середине прошлого века и сегодня является ведущим производителем посевной и почвообрабатывающей техники на рынке СНГ. Глава региона отметил необходимость сотрудничества предприятия с сельхозпроизводителями.
«Мы заинтересованы в продвижении продукции пензенского производителя. Зачем везти из Белгорода, платить деньги кому-то, если можно покупать здесь», - отметил глава региона.
В завершение рабочей поездки Иван Белозерцев провел личный прием граждан. К губернатору обратились с различными вопросами и жалобами. Так, после критики работы каменской больницы губернатор распорядился внепланово осмотреть медучреждение, уделив особое внимание чистоте и качеству пищи, которую дают пациентам.
«Идеальные условия. Лежала в нескольких больницах в Пензе, а здесь намного лучше. Во-первых, есть кнопка для вызова медсестры, не надо ждать, когда капельница закончится. Во-вторых, всегда чистота и порядок, а также новейшее оборудование», - рассказал пациент Булат Янборисов.
«Кормят хорошо, всего хватает, чисто», - сказала пациентка Румия Давыдова.
«Хорошо лечат. Персонал хороший, добросовестный. Чисто, влажную уборку проводят три раза в день. Кормят неплохо, для больницы пойдет», - рассказала пациентка Татьяна Карпушова.
Всего во время личного приема к губернатору обратились восемь человек. Решение каждой проблемы возьмут на контроль специалисты соответствующих министерств и ведомств.
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