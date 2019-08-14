Губернатор оценил капремонт в Колышлейской районной больнице

Во время рабочей поездки в Колышлейский район губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил местную больницу. В 2018 году в ней завершили капитальный ремонт терапевтического и хирургического отделений, а также операционного блока.

Сейчас яркое здание районной колышлейской больницы больше напоминает детский сад или школу. Не менее жизнерадостным получился и интерьер здания, но так было не всегда. Еще в 2018 году в коридорах царил мрак, а терапевтическое и хирургическое отделения нуждались в срочном капитальном ремонте. О проблеме стало известно губернатору. Часть средств на проведение необходимых работ Иван Белозерцев предложил изыскать в районе. Остальное поступило из областного и федерального бюджетов. Всего - около 15 миллионов рублей.

Теперь пациентам не придется подолгу ждать приема. В больнице заработала открытая регистратура и электронная очередь. Достаточно записаться на прием, получить талон и прийти к назначенному времени. Кроме того, главе региона показали обновленные отделения. В терапии заменили дверные блоки, провели ремонт систем отопления, водоснабжения, канализации, уложили напольную плитку, покрасили стены, а также закупили новые кровати и мебель для персонала. Улучшились условия и в хирургическом отделении: там полностью заменили электропроводку, а также провели косметический ремонт.

Осматривая обновленную поликлинику и стационар, Иван Белозерцев отметил, что она должна стать примером и для других районных медучреждений.

«Если нам удалось это сделать в этой больнице, изменить маршрутизацию и создать более комфортные условия для людей, чтобы они стали меньше находиться в очереди, значит, мы должны идти по этому пути во всех поликлиниках и больницах», - сказал глава региона.

На этом обновления в поликлинике не закончатся. В районную больницу продолжат закупать новое оборудование.