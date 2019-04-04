Губернатор оценил качество пензенского закаленного стекла

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04 апреля 2019, 19:18Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил предприятие по производству закаленного стекла. Глава региона высоко оценил качество выпускаемой продукции и рекомендовал использовать современный материал при строительстве школ и детских садов.
Изготавливаемое на производстве стекло по ударостойкости превосходит обычное в пять раз, а по прочности на растяжение и изгиб его даже сравнивают со сталью. Директор предприятия Юрий Маринин рассказал губернатору и представителям областного правительства, как удалось добиться таких высоких характеристик материала.
Главное - закалка. Заготовка нагревается в специальной печи до 700 градусов, а затем быстро охлаждается сильной струей воздуха. Такое стекло обладает еще одним важным свойством: при сильном ударе оно разбивается на мелкие осколки, которые не травмируют кожу. В этом лично убедился губернатор во время демонстрационного теста.
Особенности закаленного стекла, которое применяется для облицовки фасадов зданий, при производстве мебели, дверей и перегородок в том, что оно может быть любого цвета. В палитре пензенского предприятия - до 180 оттенков. А еще этот современный материал может обладать разной светопроницаемостью.
Пензенское закаленное стекло можно использовать при строительстве не только социальных объектов, но и торговых центров, жилых домов. Такое мнение высказали гости предприятия.
Было решено пригласить на производство руководителей строительных компаний и проектных организаций, чтобы продемонстрировать достижения пензенских стекольщиков. Это значит, что со временем города и села области будут менять свой облик, приобретая современное лицо.
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