Губернатор оценил бековское предприятие по производству кленового сиропа

О подробностях поездки рассказал губернатор своем микроблоге в Twitter.

«Посетили «Пензенские кленоварни» - одно из крупнейших производств кленового сиропа в РФ. Сбор сока проходит в лесу. В 2019 году произведено 20 тонн. Потенциал - 100 тонн в год, чтобы была возможность экспорта. Уже заключены договора с крупнейшими торговыми сетями», - сообщил глава региона.

Иван Белозерцев отметил, что компания настроена на дальнейшее развитие.

«Любой гражданин, имея свои земли с кленом, может собирать сироп и сдавать им, став членами кооператива. Это очень хорошая идея, и она сегодня реализуется», - сказал он.

В Бековском р-не посетили «Пензенские кленоварни»-крупнейшее производство кленового сиропа в РФ. Сбор сока проходит в лесу. В 2019 г. произведено 20 тонн. Потенциал-100 тонн в год, чтобы была возможность экспорта. Уже заключены договора с крупнейшими торговыми сетями. pic.twitter.com/fznAYrccyh — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 17 сентября 2019 г.

Напомним, в Бековском районе в ближайшее время откроется первый в России автоматизированный цех по розливу кленового сиропа. Об этом стало известно в начале сентября, пишет ИА «Пенза-Пресс».