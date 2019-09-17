17 сентября 2019, 17:58Бизнесновости

Губернатор оценил бековское предприятие по производству кленового сиропа

17 сентября губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и председатель регионального ЗакСобра Валерий Лидин с рабочим визитом приехали в Бековский район.

О подробностях поездки рассказал губернатор своем микроблоге в Twitter.

«Посетили «Пензенские кленоварни» - одно из крупнейших производств кленового сиропа в РФ. Сбор сока проходит в лесу. В 2019 году произведено 20 тонн. Потенциал - 100 тонн в год, чтобы была возможность экспорта. Уже заключены договора с крупнейшими торговыми сетями», - сообщил глава региона.

Иван Белозерцев отметил, что компания настроена на дальнейшее развитие.

«Любой гражданин, имея свои земли с кленом, может собирать сироп и сдавать им, став членами кооператива. Это очень хорошая идея, и она сегодня реализуется», - сказал он.

Напомним, в Бековском районе в ближайшее время откроется первый в России автоматизированный цех по розливу кленового сиропа. Об этом стало известно в начале сентября, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Бизнесновости
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Источник фотографии: скриншот - https://twitter.com/belozercevia

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