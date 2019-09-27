Губернатор объявил о начале месячника по уборке населенных пунктов

Он стартовал 26 сентября и продлится до 26 октября. 12 октября запланирован масштабный субботник.

Должностные лица органов госвласти обязаны контролировать проведение месячника и выезжать в закрепленные за ними села. Органы местного самоуправления должны провести разъяснительные беседы с населением, организовывать санитарные пятницы и субботники, уборку лесов и парков, высадку деревьев.

Контроль за исполнением распоряжения будет вести зампред правительства Пензенской области Дмитрий Семенов, пишет ИА «Пенза-Пресс».