Губернатор объявил о начале месячника по уборке населенных пунктов

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27 сентября 2019, 17:39Общество
Он стартовал 26 сентября и продлится до 26 октября. 12 октября запланирован масштабный субботник.
Должностные лица органов госвласти обязаны контролировать проведение месячника и выезжать в закрепленные за ними села. Органы местного самоуправления должны провести разъяснительные беседы с населением, организовывать санитарные пятницы и субботники, уборку лесов и парков, высадку деревьев.
Контроль за исполнением распоряжения будет вести зампред правительства Пензенской области Дмитрий Семенов, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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