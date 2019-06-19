Губернатор объяснил, зачем приватизировать пензенский аэропорт

Пензенский аэропорт будут приватизировать. Такое решение приняли депутаты Законодательного Собрания на сессии 19 июня.

Как сообщил начальник департамента государственного имущества Пензенской области Андрей Кудинов, планируется создание акционерного общества с участием правительства Пензенской области и инвестора.

Зачем приватизировать аэропорт, пояснил губернатор Иван Белозерцев.

«Многие регионы идут по пути продажи аэропортов в частные руки, компании потом успешно управляют ими. Был вариант оставить все, как есть, или оставить региону 25% +1 акцию и быть партнером инвестора, который за свои деньги построит современное здание аэровокзала, увеличит количество рейсов в другие регионы при федеральной поддержке», - отметил глава региона.

Кроме того, добавил губернатор, компании зачастую делают аэропорты международными, что очень важно для Пензенской области.

«Для людей очень важно, чтобы затраты из бюджета были меньше, а услуг - больше», - подчеркнул Иван Белозерцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».