Губернатор объяснил, зачем приватизировать пензенский аэропорт

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19 июня 2019, 16:34Общество
Пензенский аэропорт будут приватизировать. Такое решение приняли депутаты Законодательного Собрания на сессии 19 июня.
Как сообщил начальник департамента государственного имущества Пензенской области Андрей Кудинов, планируется создание акционерного общества с участием правительства Пензенской области и инвестора.
Зачем приватизировать аэропорт, пояснил губернатор Иван Белозерцев.
«Многие регионы идут по пути продажи аэропортов в частные руки, компании потом успешно управляют ими. Был вариант оставить все, как есть, или оставить региону 25% +1 акцию и быть партнером инвестора, который за свои деньги построит современное здание аэровокзала, увеличит количество рейсов в другие регионы при федеральной поддержке», - отметил глава региона.
Кроме того, добавил губернатор, компании зачастую делают аэропорты международными, что очень важно для Пензенской области.
«Для людей очень важно, чтобы затраты из бюджета были меньше, а услуг - больше», - подчеркнул Иван Белозерцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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