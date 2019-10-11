Губернатор объяснил депутату, с кого нужно спрашивать за ремонт школ в Пензе

В ходе сессии Законодательного Собрания 11 октября депутат Алексей Петров поинтересовался, как можно решить вопрос с ремонтов школы в Пензе. По его словам, он писал ряд запросов, но ответ приходит один – денег нет.

Вопрос он задал после того, как начальник областного минфина Любовь Финогеева представила изменения в региональный бюджет. На вопрос народного избранника ответил губернатор Иван Белозерцев. Он напомнил, что минфин закладывает средства, распределяя их между муниципалитетами, а те уже сами решают, какой именно объект будут ремонтировать.

«Депутаты Пензенской городской Думы вместе с администрацией областного центра решают, на что направить средства – ремонт школы, садика или другие цели в рамках своего бюджета и субсидий, которые выделяются из областного бюджета. По этому вопросу вам нужно работать с депутатским корпусом Гордумы, администрацией Пензы, потому что мы решение по отдельной школе не принимаем», - пояснил глава региона.

Иван Белозерцев отметил, что в ближайшее время будет утверждаться проект бюджета Пензы на следующий финансовый год, поэтому депутат ЗакСорания мог бы сообщить о необходимости ремонта школы своим коллегам в Гордуме.

Губернатор напомнил, что в регионе действует областная программа по ремонту школ и спортивных залов, и что он лично при посещении районов осматривает учебные заведения, их состояние, интересуется, какая помощь необходима.

Многим депутатам, как нам кажется, стоило бы больше заниматься реальными делами и быть ближе к людям, чаще посещая хотя бы свой округ, пишет ИА «Пенза-Пресс».