Губернатор объяснил депутату, с кого нужно спрашивать за ремонт школ в Пензе

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11 октября 2019, 17:39Общество
В ходе сессии Законодательного Собрания 11 октября депутат Алексей Петров поинтересовался, как можно решить вопрос с ремонтов школы в Пензе. По его словам, он писал ряд запросов, но ответ приходит один – денег нет.
Вопрос он задал после того, как начальник областного минфина Любовь Финогеева представила изменения в региональный бюджет. На вопрос народного избранника ответил губернатор Иван Белозерцев. Он напомнил, что минфин закладывает средства, распределяя их между муниципалитетами, а те уже сами решают, какой именно объект будут ремонтировать.
«Депутаты Пензенской городской Думы вместе с администрацией областного центра решают, на что направить средства – ремонт школы, садика или другие цели в рамках своего бюджета и субсидий, которые выделяются из областного бюджета. По этому вопросу вам нужно работать с депутатским корпусом Гордумы, администрацией Пензы, потому что мы решение по отдельной школе не принимаем», - пояснил глава региона.
Иван Белозерцев отметил, что в ближайшее время будет утверждаться проект бюджета Пензы на следующий финансовый год, поэтому депутат ЗакСорания мог бы сообщить о необходимости ремонта школы своим коллегам в Гордуме.
Губернатор напомнил, что в регионе действует областная программа по ремонту школ и спортивных залов, и что он лично при посещении районов осматривает учебные заведения, их состояние, интересуется, какая помощь необходима.
Многим депутатам, как нам кажется, стоило бы больше заниматься реальными делами и быть ближе к людям, чаще посещая хотя бы свой округ, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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