Губернатор обсудил с молодыми архитекторами, как сохранить старую Пензу

Пенза постепенно теряет свой исторический центр. Уютные одно-, двух-, трехэтажные дома разрушаются, унося неповторимый облик тихого провинциального города. О том, как решить сложившуюся проблему, говорили в региональном правительстве. Губернатор Иван Белозерцев встретился с молодыми архитекторами, чтобы выслушать их предложения по сохранению старой Пензы.

Если не предпринять мер, то вскоре от исторического облика города останется только пара кварталов улицы Московской и Соборная площадь. В областном центре всего лишь десять деревянных построек обладают охранным статусом, поэтому существует большой риск потерять культурно-историческую среду целиком.

«Одна из угроз исторической застройки - это программа расселения, где наряду с бараками в нее включены ценные здания в хорошей сохранности. Активисты с 2018 года пытаются спасти ряд зданий, например, два дома с наличниками, которые были некогда распространены в Пензе. Активисты обращались в разные организации, но, к сожалению, не получили поддержки», - рассказал архитектор Евгений Кутай.

В ходе встречи с молодыми архитекторами Иван Белозерцев согласился, что важно беречь историческое наследие. Глава региона рассказал, что, будучи депутатом Гордумы, отстаивал старинные здания Пензы. Одним из них был дом на улице Володарского, который хотели продать, чтобы пополнить бюджет.

«Кто-то говорит, что вместо памятников культуры, надо спасать людей. И все-таки раздавалось немало голосов за их сохранность. Это очень важно. Надо найти другие источники финансирования на социально-важные направления. Иначе придет время, мы будем жалеть об этом», - отметил Иван Белозерцев.

Активисты представили список домов, которые до сих пор не имеют статуса памятника культуры, но ценны с точки зрения архитектуры и нуждаются в спасении. Губернатор пообещал поддержать профессиональное сообщество и помочь в их защитной деятельности.