Губернатор обсудил перспективы развития теплосетевого комплекса Пензы

«Понятно, что тепловые сети нужно ремонтировать постоянно и капитально. Мы договаривались об этом с руководством ПАО «Т Плюс». И в текущем году на реконструкцию объектов выделены серьезные средства. Надеюсь, что это положительно отразится на теплоснабжении жилых домов, зданий социального назначения, предприятий и организаций», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Андрей Вагнер сообщил, что ресурсоснабжающая организация продолжает модернизацию теплосетевого комплекса Пензы. Он отметил, что это дало заметные результаты, так, за год в три-четыре раза сократилось число повреждений.

Также участники встречи рассмотрели возможности реализации «Т Плюс» инвестиционного проекта на территории города.

«Он предполагает технологическое присоединение перспективных тепловых нагрузок жилого массива в Арбеково», - пояснили в пресс-центре регионального правительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».