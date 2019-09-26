Губернатор обсудил перспективы развития теплосетевого комплекса Пензы

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26 сентября 2019, 14:03Общество
Губернатор Иван Белозерцев 26 сентября в рамках рабочей встречи с председателем правления ПАО «Т Плюс» Андреем Вагнером обсудил вопросы взаимодействия и перспективы развития теплосетевого комплекса Пензы.
«Понятно, что тепловые сети нужно ремонтировать постоянно и капитально. Мы договаривались об этом с руководством ПАО «Т Плюс». И в текущем году на реконструкцию объектов выделены серьезные средства. Надеюсь, что это положительно отразится на теплоснабжении жилых домов, зданий социального назначения, предприятий и организаций», - подчеркнул Иван Белозерцев.
Андрей Вагнер сообщил, что ресурсоснабжающая организация продолжает модернизацию теплосетевого комплекса Пензы. Он отметил, что это дало заметные результаты, так, за год в три-четыре раза сократилось число повреждений.
Также участники встречи рассмотрели возможности реализации «Т Плюс» инвестиционного проекта на территории города.
«Он предполагает технологическое присоединение перспективных тепловых нагрузок жилого массива в Арбеково», - пояснили в пресс-центре регионального правительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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