Губернатор обсудил на ПМЭФ развитие свиноводства в регионе

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 6 июня на Петербургском экономическом форуме обсудил с гендиректором группы «Черкизово» Сергеем Михайловым реализацию проектов по развитию свиноводства.

«Группа Черкизово и Пензенская область уже много лет - стратегические партнеры. Реализуют крупные инвестиционные проекты, в результате которых в регионе появляются новые рабочие места, растет налогооблагаемая база, а потребители получают качественную продукцию», - отметил глава региона.

Стороны рассмотрели возможность реализации проектов по развитию птицеводства в области. Речь идет о модернизации производства Васильевской птицефабрики. В частности, о замене двух устаревших линий убоя 8 и 6 тыс. гол/час убойного завода на современную – мощностью 13 тыс. гол/час. Инвестиции в проект могут составить порядка 1 млрд рублей, сообщили в пресс-центре регионального правительства.

Также участники встречи затронули тему организации экспортных поставок мяса птицы в Китайскую Народную Республику, включения холдинга в список российских поставщиков мяса птицы в Китай и страны ЕАЭС, пишет ИА «Пенза-Пресс».