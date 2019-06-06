Губернатор обсудил на ПМЭФ развитие свиноводства в регионе

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06 июня 2019, 14:06Бизнесновости
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 6 июня на Петербургском экономическом форуме обсудил с гендиректором группы «Черкизово» Сергеем Михайловым реализацию проектов по развитию свиноводства.
«Группа Черкизово и Пензенская область уже много лет - стратегические партнеры. Реализуют крупные инвестиционные проекты, в результате которых в регионе появляются новые рабочие места, растет налогооблагаемая база, а потребители получают качественную продукцию», - отметил глава региона.
Стороны рассмотрели возможность реализации проектов по развитию птицеводства в области. Речь идет о модернизации производства Васильевской птицефабрики. В частности, о замене двух устаревших линий убоя 8 и 6 тыс. гол/час убойного завода на современную – мощностью 13 тыс. гол/час. Инвестиции в проект могут составить порядка 1 млрд рублей, сообщили в пресс-центре регионального правительства.
Также участники встречи затронули тему организации экспортных поставок мяса птицы в Китайскую Народную Республику, включения холдинга в список российских поставщиков мяса птицы в Китай и страны ЕАЭС, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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