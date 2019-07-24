Губернатор обещал помочь жителям аварийного дома в Шемышейке

Мария Пискарева рассказала главе региона, что ее дом в Шемышейке признали аварийным в 2013-м, но в реестр подлежащих сносу он попал только через три года. Из-за этого сроки расселения жильцов сдвинулись на несколько лет, женщина попросила помощи.

«Мне - 89 лет, я ждать устала», - сказала она.

Губернатор ответил, что в данном случае не возражает о переносе сроков расселения.

«Я дам такое поручение – если вы имеете документы, основания, что он был признан аварийным в 2013 году, но по причине невнимания администрации это было не учтено, то вам необходимо инициировать обращение в районный суд», - заявил он.

Иван Белозерцев поручил главе районной администрации оказать женщине содействие в подготовке искового заявления в судебные органы.

Также на прием пришли жительницы села Наумкино Антонина Кузнецова и Людмила Можарова. Они попросили о газификации ФАПа, который из-за отсутствия ресурса закрыт, но очень нужен в данном населенном пункте.

«Беру ситуацию на личный контроль. В ФАП мы должны провести отопление и обеспечить его горячей водой. Сделаем проект, деньги выделим, на сессии Законодательного Собрания нас поддержат. К ноябрю пункт должен работать», - сказал Иван Белозерцев.

Кроме того, глава региона дал ответственным лицам несколько поручений, касающихся поддержки граждан в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, пишет ИА «Пенза-Пресс».