Губернатор обещал помочь жителям аварийного дома в Шемышейке

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24 июля 2019, 16:36Общество
Губернатор Иван Белозерцев провел прием жителей Шемышейского района Пензенской области.
Мария Пискарева рассказала главе региона, что ее дом в Шемышейке признали аварийным в 2013-м, но в реестр подлежащих сносу он попал только через три года. Из-за этого сроки расселения жильцов сдвинулись на несколько лет, женщина попросила помощи.
«Мне - 89 лет, я ждать устала», - сказала она.
Губернатор ответил, что в данном случае не возражает о переносе сроков расселения.
«Я дам такое поручение – если вы имеете документы, основания, что он был признан аварийным в 2013 году, но по причине невнимания администрации это было не учтено, то вам необходимо инициировать обращение в районный суд», - заявил он.
Иван Белозерцев поручил главе районной администрации оказать женщине содействие в подготовке искового заявления в судебные органы.
Также на прием пришли жительницы села Наумкино Антонина Кузнецова и Людмила Можарова. Они попросили о газификации ФАПа, который из-за отсутствия ресурса закрыт, но очень нужен в данном населенном пункте.
«Беру ситуацию на личный контроль. В ФАП мы должны провести отопление и обеспечить его горячей водой. Сделаем проект, деньги выделим, на сессии Законодательного Собрания нас поддержат. К ноябрю пункт должен работать», - сказал Иван Белозерцев.
Кроме того, глава региона дал ответственным лицам несколько поручений, касающихся поддержки граждан в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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