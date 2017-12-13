Губернатор обещал оказать содействие башмаковскому предприятию

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13 декабря 2017, 09:43Общество
Губернатор Пензенской области побывал с рабочим визитом в Башмаковском районе, где посетил малое предприятие. Глава региона поручил оказать содействие в расширении его производства и реализации продукции через торговые сети.
Индивидуальный предприниматель нацелен на создание новых направлений производства и открытие дополнительных рабочих мест. Об этом он сообщил Ивану Белозерцеву в ходе посещения цехов по выпуску хлебобулочных изделий и лимонада, представил полный ассортимент выпускаемой продукции, поделился бизнес-планами.
Выяснив, что у малого предприятия есть проблемы с реализацией продукции, губернатор предложил варианты решения.
«Это довольно распространенная ситуация – крупным торговым предприятиям областного центра ваша продукция пока не известна, рынок нужно завоевывать, готов оказать содействие в данном вопросе», - пояснил глава региона.
Он дал поручение представителям регионального министерства сельского хозяйства об оказании поддержки в данном вопросе, уточнив, что на очередном заседании с руководителями торговых сетей до них должна быть доведена информация о производимой башмаковским предприятием продукции с целью ее более широкого распространения, сообщает пресс-центр облправительства.
Кроме того, Иван Белозерцев отметил целесообразность взаимодействия с владельцами магазинов шаговой доступности, которые расположены в микрорайонах жилой застройки.
«Сегодня потребитель больше доверяет сельскому производителю, фермерской экологически чистой продукции, и она востребована горожанами», - уточнил он.
Также в ходе деловой беседы затронули тему организации на дополнительных площадях производства молочной продукции.
«Многопрофильность вашего бизнеса повышает его устойчивость. Не менее важно и то, что открытие линий переработки молока на селе мотивирует развитие личных подсобных хозяйств», - подчеркнул Иван Белозерцев.
Индивидуальный предприниматель Николай Юрлов организовал предприятие по производству хлеба и кондитерских изделий в поселке Башмаково в 2005 году. Первое расширение производства произошло путем освоения выпуска новых видов товаров продовольственной группы – с 2013 года стали производить экологически чистые лимонады, соки и консервы.
Два года назад владелец малого предприятия решил заняться выращиванием овощей и фруктов, заложил на площади семь гектаров плодово-ягодный сад. Кроме того, на кредит, выданный МУП «Агенство Башмаковское», приобрели 1000 голов утят пекинской породы.
В прошлом году на собственные средства - 170 тысяч рублей - и средства государственной поддержки - 1486 тысяч рублей - было приобретено 20 голов стельных телок и два бычка абердин-ангусской породы. Также за счет кредита и госсубсидии приобрели сельскохозяйственную технику, в том числе - трактор «Беларусь».
По госпрограмме модернизации материально-технической базы были приобретены две линии: переработки рыбы и мяса, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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