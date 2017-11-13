13 ноября 2017, 10:39Общество Губернатор: Нужно создать пензенцам новогоднее настроение 13 ноября губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания призвал глав муниципальных образований и членов правительства завершить все работы, запланированные в этом году.

Глава региона отметил, что до конца 2017 года остается немного времени, и призвал работать над достижением всех поставленных задач, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Задач много. Выделенные средства надо освоить вовремя и в полном объеме. Прошу обратить внимание на это, особенно - министра финансов», - сказал Иван Белозерцев.

Он подчеркнул, что необходимо начать подготовку к новогодним мероприятиям, а также приступить к украшению населенных пунктов региона.

«Нужно проводить елки для детей, особенно прошу обратить внимание на малообеспеченные семьи. Чтобы ни один ребенок не остался без подарка. Нужно уже сейчас приступить к украшению городов и районов. Давайте людям праздник сделаем заранее. Надо создать проектный офис и оргкомитет по оформлению населенных пунктов к Новому году», - поручил губернатор.

Иван Белозерцев также обратил внимание на необходимость привлечения к работе руководителей предприятий и офисов.

«Они должны украсить свои объекты. На общегородские площадки можно и нужно привлекать бизнес, но надо это делать по закону, не выламывая руки, чтобы был контроль за использованием этих средств. Это тоже важно. Это касается и торговых сетей, важно, чтобы были елки у магазинов, в магазинах», - отметил глава региона.

Общество

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Источник фотографии: Фото Галины Пресняковой

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