Губернатор: Нельзя, чтобы на детях экономили или наживались

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07 октября 2019, 17:08Общество
В Пензе на оперативном совещании в правительстве обсудили необходимость снижения стоимости питания в учебных заведениях региона для отдельных категорий школьников.
В пресс-центре облправительства уточнили, что в настоящее время цена школьного питания варьируется и зависит от уровня муниципального софинансирования. Так, минимальная стоимость завтрака и обеда в день зафиксирована в Бековском районе - 38,5 руб., а максимальная – в Пензе - 137,5 руб.
Для сокращения расходов родителей ввели дополнительные меры социальной поддержки в виде освобождения от платы (полной или частичной) за питание отдельных категорий обучающихся. Такую услугу получают 18223 ученика. Среднеобластной размер дотации на питание льготных категорий детей составляет 44,2 руб.
«Одни районы находят возможность бесплатно кормить завтраками или обедами детей из малообеспеченных и многодетных семей, значит, нужно проработать и изыскать такую возможность и в других районах. Дети из таких семей должны питаться бесплатно. У нас 75% муниципальных образований имеют возможность предоставлять дотации, нужно, чтобы это было организовано во всех школах области», - подчеркнул Иван Белозерцев.
Особое внимание он обратил на усиление контроля качества используемых продуктов и соблюдение весовых норм в готовых блюдах. Основным нарушением, как выявили комиссионные проверки, остается занижение массы порций.
«Мы проверяем, прежде всего, ради детей, нельзя, чтобы на них экономили или наживались», - подытожил Иван Белозерцев и поручил провести по этому вопросу совещание с участием глав муниципальных образований.
Общий охват горячим питанием школьников - 95,3%, в том числе среди учеников 1-4 классов - 98,6%, 5-9 классов - 97,4%, 10-11 классов - 90,2%, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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