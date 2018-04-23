Губернатор недоволен работой министра транспорта Михаила Торгашина

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23 апреля 2018, 19:06Общество
Иван Белозерцев раскритиковал работу министра промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области. По оценке губернатора, Михаил Торгашин недостаточно эффективно выполнил поручение главы региона. Речь идет об установке в городских автобусах и троллейбусах системы автоинформирования пассажиров об остановках.
Сейчас все остановки в автобусах большой и средней вместимости, а также троллейбусах пассажирам заранее сообщает приятный женский голос. Однако система автоинформирования работает не на всех маршрутах.
Глава региона затронул вопрос организации информирования населения об остановках в ходе оперативного совещания. Он напомнил, что соответствующее поручение было дано еще в 2017-м, и поинтересовался, что уже выполнено. Как доложил министр промышленности, транспорта и инновационной политики региона Михаил Торгашин, переговоры с перевозчиками проведены. Однако не везде технические возможности позволяют установить такие автоинформаторы.
«На всех автобуса, где есть такая возможность, остановки объявляются в автоматическом режиме, но многое зависит от водителя», - сказал он.
Такую работу Иван Белозерцев посчитал неэффективной и подверг министра критике. Он рекомендовал разобраться в ситуации в кратчайшие сроки.
«Есть поручение, которое должно быть выполнено. Оно продиктовано гражданами. Прошло уже несколько месяцев. Подготовьте распоряжение с мэром. Изложите перевозчику требования, тех, кто не выполнит их, снимайте с маршрута», - поручил губернатор.
Иван Белозерцев остался недоволен работой по организации межмуниципальных пассажирских перевозок. В частности, на некоторых направлениях не выросло ни количество транспорта, ни число маршрутов.
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