Губернатор недоволен работой министра транспорта Михаила Торгашина

Иван Белозерцев раскритиковал работу министра промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области. По оценке губернатора, Михаил Торгашин недостаточно эффективно выполнил поручение главы региона. Речь идет об установке в городских автобусах и троллейбусах системы автоинформирования пассажиров об остановках.

Сейчас все остановки в автобусах большой и средней вместимости, а также троллейбусах пассажирам заранее сообщает приятный женский голос. Однако система автоинформирования работает не на всех маршрутах.

Глава региона затронул вопрос организации информирования населения об остановках в ходе оперативного совещания. Он напомнил, что соответствующее поручение было дано еще в 2017-м, и поинтересовался, что уже выполнено. Как доложил министр промышленности, транспорта и инновационной политики региона Михаил Торгашин, переговоры с перевозчиками проведены. Однако не везде технические возможности позволяют установить такие автоинформаторы.

«На всех автобуса, где есть такая возможность, остановки объявляются в автоматическом режиме, но многое зависит от водителя», - сказал он.

Такую работу Иван Белозерцев посчитал неэффективной и подверг министра критике. Он рекомендовал разобраться в ситуации в кратчайшие сроки.

«Есть поручение, которое должно быть выполнено. Оно продиктовано гражданами. Прошло уже несколько месяцев. Подготовьте распоряжение с мэром. Изложите перевозчику требования, тех, кто не выполнит их, снимайте с маршрута», - поручил губернатор.

Иван Белозерцев остался недоволен работой по организации межмуниципальных пассажирских перевозок. В частности, на некоторых направлениях не выросло ни количество транспорта, ни число маршрутов.