Губернатор назвал смерть Иосифа Кобзона огромной потерей для всей страны

30 августа стало известно о смерти Народного артиста СССР, известного певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона. В Пензе популярный исполнитель бывал не единожды, последний раз он выступал в областном центре три года назад в рамках гастрольного тура по России, посвященного 70-летию Победы в Великой отечественной войне. Тогда он поделился своими воспоминаниями о детстве, которое выпало на тяжелое для страны время.

«Вспоминаю, как нам было плохо, когда мы по карточке получали кусочек хлеба, и не дай Бог потерять ее, или когда в магазинах были голые полки, вообще ничего не было, а сейчас все есть», - говорил Иосиф Кобзон.

Глубочайшие соболезнования родным и близким Иосифа Кобзона выразил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. В своем микроблоге Twitter глава региона написал:

«Ушел из жизни еще один кумир, великий артист, человек с большой буквы, патриот Иосиф Кобзон. Это огромная потеря для страны и для Пензенской области, где часто бывал Иосиф Давыдович.»

Народный артист был частым гостем Лермонтовского праздника в Тарханах. Он планировал приехать и в 2018 году, но по состоянию здоровья не смог. В 2017-м он стал лауреатом Лермонтовской премии.

Иосиф Кобзон умер на 81-м году жизни, последние несколько лет он боролся с онкологическим заболеванием.