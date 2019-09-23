Губернатор намерен проанализировать состояние зданий больниц

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев намерен проанализировать состояние помещений, в которых находится медицинские учреждения, чтобы выяснить, какие из них нуждаются в ремонте.

К этой работе на совещании в областном правительстве он попросил подключиться Общественную палату Пензенской области.

По словам Ивана Белозерцева, во время посещения Бековского района он побывал в местной районной больнице. Она находится в удручающем состоянии – зданию нужен ремонт.

«Минздрав и минфин, обращаю внимание - нужно ремонтировать медучреждения, люди должны лечиться в хороших условиях», - потребовал он.

Иван Белозерцев также отметил необходимость публичных отчетов главврачей о проделанной работе перед населением.

«До 20 октября спланируйте отчеты перед населением. Такую практику я ввел. Нужно отчитываться о проделанной работе, отвечать на вопросы граждан. График проведения отчетов предоставьте мне до конца недели», - поручил губернатор министру здравоохранения региона Александру Никишину.

Также в ходе оперативного совещания обсудили вакцинацию населения. Губернатор потребовал не снижать объемы и сделать так, чтобы регион вновь имел большой процент привитых от гриппа, пишет ИА «Пенза-Пресс».