Губернатор намерен проанализировать состояние зданий больниц

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23 сентября 2019, 11:02Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев намерен проанализировать состояние помещений, в которых находится медицинские учреждения, чтобы выяснить, какие из них нуждаются в ремонте.
К этой работе на совещании в областном правительстве он попросил подключиться Общественную палату Пензенской области.
По словам Ивана Белозерцева, во время посещения Бековского района он побывал в местной районной больнице. Она находится в удручающем состоянии – зданию нужен ремонт.
«Минздрав и минфин, обращаю внимание - нужно ремонтировать медучреждения, люди должны лечиться в хороших условиях», - потребовал он.
Иван Белозерцев также отметил необходимость публичных отчетов главврачей о проделанной работе перед населением.
«До 20 октября спланируйте отчеты перед населением. Такую практику я ввел. Нужно отчитываться о проделанной работе, отвечать на вопросы граждан. График проведения отчетов предоставьте мне до конца недели», - поручил губернатор министру здравоохранения региона Александру Никишину.
Также в ходе оперативного совещания обсудили вакцинацию населения. Губернатор потребовал не снижать объемы и сделать так, чтобы регион вновь имел большой процент привитых от гриппа, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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