Губернатор намерен поддерживать талантливую молодежь

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26 сентября 2018, 10:02Общество
25 сентября в Пензе подвели итоги форумной кампании молодежи, встреча прошла при участии губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.
В 2018 году свыше 400 представителей Пензенской области приняли участие в международной форумной кампании. Из регионального бюджета для этого было выделено более трех млн руб.
«Рад потому, что на Пензенской земле растет талантливая молодежь. Вы прославляете область далеко за ее пределами. В марте мы провели первый молодежный фестиваль «Ласточка», он объединил представителей 50 стран мира. В мае состоялся региональный форум «Сурские ласточки», мне он понравился, потому что был очень содержательный. На «Иволге» представители Пензенской области заняли достойное место. Ваши проекты получили признание на всероссийских форумах, в том числе – на «Тавриде», «Территории смыслов».
Нам важно, чтобы ваши лучшие идеи получали развитие, поэтому два года назад я принял решение, что все проекты, которые отметили на федеральном уровне, получили дополнительную поддержку на региональном уровне. Мы хотим, чтобы у вас появлялось как можно больше наработок в различных сферах деятельности», - сказал Иван Белозерцев, обращаясь к молодежи.
Глава региона напомнил, что в сентябре начала работу школа по подготовке к форумным проектам и попросил обратить внимание на нее, чтобы использовать ее возможности.
«Нам нужны лидеры, а они не появляются ниоткуда. Одаренного человека надо поддержать, и я как руководитель готов это делать», - подчеркнул он.
Также в ходе мероприятия прошла церемония награждения грантополучателей международной форумной кампании, им вручили благодарственные письма и благодарности губернатора. Кроме того, памятные медали всемирного фестиваля молодежи и студентов, который прошел в городе Сочи, вручили, в том числе, заместителю председателя правительства области Олегу Ягову и директору многофункционального молодежного центра Олегу Куроедову, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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