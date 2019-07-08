Губернатор наградил семейные пары медалями за «Любовь и верность»

В Пензе отметили День семьи, любви и верности. Масштабные торжества прошли в селе Засечное. В центре внимания - семейные пары, прожившие в браке 25 и более лет.

Для Ивана и Валентины Кочкуровых День семьи, любви и верности - еще один повод сказать друг другу несколько романтических фраз о любви. Это сейчас у них уже есть взрослый сын и двое внуков, а 47 лет назад, у истоков семейного счастья, казалось, что любая ссора может его разрушить.

«По истечении конфликта каждый из нас думал об этой ситуации и признавал, что в чем-то он не прав, что где-то нужно было промолчать, где-то понять друг друга. По молодости мы слишком нетерпеливы и очень хотим справедливости. Думаем, что добьемся этого, но, с годами, приходит житейская мудрость», - сказала Валентина Кочкурова.

Почетными гостями торжественной церемонии награждения на празднике семьи, любви и верности стали 34 пары. Давно известно, что в этот день почитают православных святых Петра и Февронью - покровителей семьи и брака. Несмотря на то, что в календаре праздник появился давно, официально отмечать этот российский День влюбленных начали 11 лет назад.

«Основа общества - это семья, ее создание. Без нее, без любви, без рождения детей, без их воспитания, это все очень сложно, невозможно, чтобы наше государство было сильным и здоровым», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Почетным гостям праздника, супругам, которые прожили вместе 25 и более лет, глава региона вручил медали «За любовь и верность», а также ценные подарки. После этого всех собравшихся ждал концерт.