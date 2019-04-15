15 апреля 2019, 16:07Общество

Губернатор наградил пензенского общественника почетным знаком

Губернатор Иван Белозерцев за выдающиеся заслуги перед регионом наградил почетным знаком «Во славу земли Пензенской» председателя областного подразделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Сергея Цигвинцева.

Глава региона отметил вклад Сергея Цигвинцева в военно-патриотическое воспитание пензенской молодежи и поддержку ветеранов области, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«С этой работой вы успешно справляетесь, хочу поблагодарить вас за важную общественную деятельность», - сказал Иван Белозерцев.

Сергей Цигвинцев - выпускник Высшего военно-морского училища, более 20 лет он посвятил службе в ВМФ, возглавлял региональную общественную организацию «Пензенское Морское Собрание». В настоящее время он является членом Общественной палаты региона и нескольких общественных советов области, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://www.pnzreg.ru/news/society/153246/

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