Губернатор наградил пензенского общественника почетным знаком

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
15 апреля 2019, 16:07Общество
Губернатор Иван Белозерцев за выдающиеся заслуги перед регионом наградил почетным знаком «Во славу земли Пензенской» председателя областного подразделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Сергея Цигвинцева.
Глава региона отметил вклад Сергея Цигвинцева в военно-патриотическое воспитание пензенской молодежи и поддержку ветеранов области, сообщает пресс-центр регионального правительства.
«С этой работой вы успешно справляетесь, хочу поблагодарить вас за важную общественную деятельность», - сказал Иван Белозерцев.
Сергей Цигвинцев - выпускник Высшего военно-морского училища, более 20 лет он посвятил службе в ВМФ, возглавлял региональную общественную организацию «Пензенское Морское Собрание». В настоящее время он является членом Общественной палаты региона и нескольких общественных советов области, пишет ИА «Пенза-Пресс».
15 апреля 2019, 19:53В селе Ольшанка загорелось поле
15 апреля 2019, 19:51Пензенский «Зенит» может вернуться в профессиональную лигу
15 апреля 2019, 19:46С начала сезона пензенские охотники 17 раз преступили закон
15 апреля 2019, 19:41Пермский театр «У Моста» вновь покорил сердца пензенцев
15 апреля 2019, 19:38В Пензе проходит турнир по художественной гимнастике «Сурская весна»
15 апреля 2019, 19:31Стала известна судьба дома на ул. Калинина, где обрушилась часть стены
15 апреля 2019, 19:28Пензенцы написали «Тотальный диктант-2019»
15 апреля 2019, 19:23Жительница культурной столицы обманула пензенского пенсионера