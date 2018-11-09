Губернатор наградил лучших работников министерства внутренних дел

10 ноября свой профессиональный праздник отметят сотрудники полиции. В этот день в 1917 году народным комиссаром внутренних дел было подписано постановление «О рабочей милиции».

Накануне знаменательной даты в пензенском драматическом театре состоялось торжество в честь лучших работников внутренних дел и членов их семей. 18 сотрудников полиции были отмечены медалями и почетными грамотами МВД России, благодарностями губернатора и Законодательного Собрания Пензенской области.

«Искренне желаю вам здоровья, благополучия и успехов в вашей нелегкой деятельности. Дай Бог, чтобы сотрудники, которые выполняют свои задачи на территории региона и за ее пределами, возвращались домой живыми и здоровыми. Спасибо за службу. С праздником», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Особые слова признательности и уважения прозвучали в адрес ветеранов. Кроме того, искренняя благодарность была выражена родным и близким сотрудников МВД. Именно они разделяют все тяготы нелегкой профессии, создают надежный и крепкий тыл.