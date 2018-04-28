Губернатор наградил хоккеистов пензенского «Дизелиста»

По итогам сезона команда стала лучшей. На встречу с губернатором спортсмены принесли и награду - «Кубок Регионов» первенства Национальной молодежной хоккейной лиги.

«Игра у вас была прекрасная. Я несколько матчей посещал, видел, как вы боролись, бились. Стать победителями - это дорогого стоит. Знаю, что каждый регион, где есть школа хоккея, борется, чтобы их клубы побеждали», - отметил глава региона.

Команда прошла весь отрезок плей-офф на одном дыхании, поэтапно убирая с пути «Брянск», «Россошь», «Локо-Юниор» и, наконец, «Батыр». Для победы в финальной серии чемпионата «Дизелисту» хватило трех матчей.

«Шли к победе от матча к матчу, и добились желаемого результата. Сейчас у ребят небольшой отпуск, они подтянут учебу, так как много пропускали, залечат болячки и с 11 мая начнутся сборы для поддержания физической формы», - сказал тренер МХК «Дизелист» Алексей Медведев.

Для 17-летнего Данила Савунова минувший сезон стал первым в составе молодежки «желто-синих». В дебютном первенстве НМХЛ на его счету - 11 заброшенных шайб и 16 голевых передач.

«Было тяжело немного. Сначала что-то не получалось, нервничал, были неточности, потом перестроился и с нового года стало легче», - рассказал он.

На встрече Иван Белозерцев сообщил, что на поощрение игроков и тренерского состава «Дизелиста» в ближайшее время выделят полтора миллиона рублей.