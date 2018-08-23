Губернатор наградил 31 пензенца за заслуги в профсфере

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23 августа 2018, 16:36Общество
23 августа состоялась церемония награждения пензенцев, достигших высоких результатов в профессиональной и общественной деятельности.
«На мероприятие были приглашены представители промышленности, сельского хозяйства, архитектуры и строительства, образования и культуры, бизнеса и общественных объединений», - сообщает пресс-центр облправительства.
«Среди находящихся в этом зале – люди разных профессий – педагоги, предприниматели, работники культуры, аграрии, промышленники, спасатели МЧС, законотворцы, представители других видов деятельности. Всех вас объединяет любовь к своей профессии, добросовестное отношение к работе. Каждый из вас много сделал для развития Пензенского региона», - отметил губернатор Иван Белозерцев.
Глава региона сообщил о собранных на данный момент пензенскими аграриями 1,5 млн. тонн зерновых и рассказал о масштабном ремонте автотранспортных и социальных объектов, значительных позитивных результатах отрасли высоких технологий.
Иван Белозерцев вручил государственные награды Российской Федерации и Пензенской области 31 жителю региона, каждый из которых отличился многолетним плодотворным трудом и значительным вкладом в свою сферу деятельности.
Сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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