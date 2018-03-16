Губернатор: Кадровый потенциал IT-сферы нужно повышать со школы

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16 марта 2018, 19:47Общество
По окончании первого дня форума SECON`2018 губернатор Иван Белозерцев провел встречу с руководителями ведущих IT-компаний. В ней приняли участие также главы профильных региональных министерств и ведомств и представители вузов. Собравшиеся обсудили повышение конкурентоспособности Пензенской области в IT-сфере.
«Мы не должны отставать. Если в мире это происходит, то мы тоже должны проявлять интерес, и если есть выгода и перспектива, то регионы, в том числе Пензенский, должны тянуться за инновациями, потому что есть очень хорошие специалисты в сфере программного обеспечения и IT», - сказал губернатор.
Кроме того, Иван Белозерцев отметил, что, несмотря на положительные результаты, необходимо повышать кадровый потенциал отрасли, и начинать надо уже со школы. Для этого предстоит наладить сотрудничество с IT-компаниями. Губернатор отметил, что власть готова активно поддерживать развитие в регионе этого направления.
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