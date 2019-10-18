18 октября 2019, 10:32Общество

Губернатор Иван Белозерцев постановил изменить сроки охоты

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев постановил привести правила охоты в соответствие с федеральным законом.

Как сообщили в пресс-центре правительства Пензенской области, по закону об охоте и сохранении охотничьих ресурсов, в регионе изменили сроки охоты на копытных животных.

На территории области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, на них можно охотиться с 1 октября по 31 декабря. Ранее это можно было делать с 20 октября по 31 декабря.

«Изменения касаются сроков охоты на косулю европейскую, косулю сибирскую, лося, оленя благородного, оленя пятнистого», - уточнили в пресс-центре правительства Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - pixabay.com

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