Губернатор: Идеи партийных программ нужно воплощать в жизнь

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26 марта 2018, 19:14Общество
Объединить усилия для успешного развития Пензенской области. Губернатор провел встречу с представителями политических партий. Глава региона отметил, что только совместная работа позволит правильно расставить приоритеты, сохранить положительную динамику в экономике и обеспечить повышение качества жизни людей.
«Мы едины в том, чтобы Россия успешно развивалась, ее экономика, промышленность, здравоохранение, образование, культура. Любая политическая партия за это», - сказал губернатор.
Иван Белозерцев отметил, что лучшие идеи политических партий, изложенные в их программах, нужно воплощать в жизнь, а также использовать различные подходы к решению проблем. Глава региона выразил уверенность, что конструктивный диалог способен вывести Пензенскую область на новый уровень развития.
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