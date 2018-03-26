Губернатор: Идеи партийных программ нужно воплощать в жизнь

Объединить усилия для успешного развития Пензенской области. Губернатор провел встречу с представителями политических партий. Глава региона отметил, что только совместная работа позволит правильно расставить приоритеты, сохранить положительную динамику в экономике и обеспечить повышение качества жизни людей.

«Мы едины в том, чтобы Россия успешно развивалась, ее экономика, промышленность, здравоохранение, образование, культура. Любая политическая партия за это», - сказал губернатор.

Иван Белозерцев отметил, что лучшие идеи политических партий, изложенные в их программах, нужно воплощать в жизнь, а также использовать различные подходы к решению проблем. Глава региона выразил уверенность, что конструктивный диалог способен вывести Пензенскую область на новый уровень развития.