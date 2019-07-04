Губернатор и студенты обсудили поддержку молодежных инициатив

Получение качественного образования, стажировка, трудоустройство - эти темы студенты обсудили с губернатором Иваном Белозерцевым. Встреча прошла в Пензенском государственном технологическом университете. Возможность задать свой вопрос главе региона получили представители активной молодежи, которые занимаются инновационной деятельностью и разрабатывают собственные проекты.

Каждый из присутствовавших ребят занимается одним или сразу несколькими инновационными проектами. Например, студентки Надежда Комарова и Марина Давыдова в 2019 году выиграли грант на реализацию проекта, посвященного получению природных фильтров на основе диатомита.

У студентов было много вопросов: перспективы высшего образования в Пензе, появятся ли новые меры поддержки начинающих специалистов, а также конкурсы и форумы для студентов. Но главной темой обсуждения круглого стола стало, конечно, трудоустройство.

По словам Ивана Белозерцева, одна из важнейших задач, которая сейчас стоит перед властью и бизнесом, - это подготовка в вузах квалифицированных кадров. В Пензе разработана образовательная программа, благодаря которой преподаватели университетов совместно с представителями предприятий готовят специалистов исходя из потребностей конкретных компаний.

«То, что есть взаимодействие с университетами - это здорово. И то, что молодежь приходит и создает новый продукт, а он, в свою очередь, дополнительную прибавочную стоимость, и то, что появляются рабочие места», - сказал губернатор.

Также за круглым столом обсудили меры поддержки молодежных инициатив, в частности - в рамках реализации национальных проектов. Как отметил глава региона, на развитие в образования, науки, здравоохранения и других социальных сфер из федерального бюджета выделено более 30 миллиардов рублей.