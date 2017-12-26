26 декабря 2017, 09:38Общество Губернатор дал поручение по медобслуживанию льготников В Пензе обсудили положительную динамику развития демографической ситуации.

В Пензенской области за 11 месяцев 2017 года умерло на 514 человек меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Положительная динамика отмечена и по сокращению смертности граждан в трудоспособном возрасте, а также от употребления алкоголя и наркотических веществ, сообщили в пресс-центре регионального правительства.

Губернатор Иван Белозерцев отметил, что сегодня сфера здравоохранения волнует пензенцев больше других.

«Нужно больше рассказывать людям о важности сохранения здоровья, пользе диспансеризации, о том, как записаться к врачу на прием, как работает скорая помощь и других актуальных темах», – сказал он.

Губернатор добавил, что комплексные меры по повышению качества медицинских услуг призваны сберечь жизнь и здоровье пензенцев, а также повысить удовлетворенность населения уровнем медобслуживания. В качестве примера надлежащего отношения персонала к пациентам он привел врачебную амбулаторию в селе Никольском Кузнецкого района.

В числе приоритетов на 2018 год Иван Белозерцев назвал ремонт и модернизацию материально-технической базы лечебных заведений.

«Я поддерживаю проект «Бережливая поликлиника». Положительные нововведения в учреждениях, которые вошли в эту программу, нужно транслировать и на другие больницы, особенно с большим потоком посетителей», – сообщил глава региона.

Отдельно Иван Белозерцев остановился на обслуживании участников войны, блокадников и других льготных категорий граждан. Губернатор поручил предусмотреть, чтобы их принимали без очереди.

Другое направление деятельности – повышение уровня квалификации медицинских специалистов.

«Мы стали больше внимания уделять подготовке врачей, более предметно проводить обучение, но это только первый шаг. Нужно планировать эту работу, находить проблемные точки. У нас есть хороший потенциал, его надо использовать, заниматься с медработниками, применять лучшие методики», – подчеркнул он, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://www.pnzreg.ru/news/zdravookhranenie/58311/

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