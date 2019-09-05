Губернатор: Благодарен мэтрам журналистики, которые сегодня приехали в Пензу

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в рамках фестиваля СМИ «А мы из Пензы» пообщался с председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьевым и журналистом Антоном Верницким.

«Я придаю этому форуму огромное значение. Молодые кадры должны расти, качественно и оперативно доносить до людей информацию. Благодарен мэтрам, которые сегодня приехали в Пензу. Уверен, что для молодежи площадки и выступления известных российских журналистов, признанных лидеров в этой сфере будут бесценным опытом в этой области», - отметил глава региона.

Владимир Соловьев подчеркнул, что журналисты должны постоянно повышать свой профессиональный уровень.

«Сегодня наши коллеги смогут узнать много интересно для себя. Темы «Инфорума» - СМИ и власть, есть опыт того, что мы видели в разных регионах страны, и положительный и отрицательный. Мы будем учиться на нем», - добавил он.

Иван Белозерцев напомнил, что сегодня также состоится традиционный хоккейный матч. Он подчеркнул, что в составе команды журналистов есть профессиональные спортсмены.

«Мы, несомненно, хотим отыграться», - сказал Антон Верницкий.

Напомним, команду СМИ возглавит известный журналист «1 канала» Антон Верницкий, а команду правительства региона — губернатор Иван Белозерцев. Хоккейный матч (0+) состоится в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена», начало — в 18:00. Вход для всех — свободный, пишет ИА «Пенза-Пресс».