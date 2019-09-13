Грязная пена. Строительство Бакунинского моста вредит Суре?

Жителям Пензы уже несколько дней не дает покоя пена Суры. Грязно-белое вещество, которое образовалось на поверхности реки, интернет-пользователи называют экологическим бедствием. Напомним, пена окружает песочный полуостров под Бакунинским мостом - там начали подготовку к масштабной реконструкции. Съемочная группа телеканала «Экспресс» решила проверить, как сильно повлияли строительные работы на состояние реки, и обратилась пензенским экологам-любителям.

С начала этой недели Сура в районе Бакунинского моста обрела новый облик. После того, как там начались строительные работы и стали отсыпать полуостров, на поверхности появилась плотная пена бурого цвета. Она сумела всерьез обеспокоить местных жителей, которые заподозрили в центре города настоящую экологическую катастрофу.

Рабочие на стройплощадке оказались не особо разговорчивыми, однако, с их слов, ни пена, ни песок опасности для реки не представляют. Также они сказали, что материал завезен из Колюпановского карьера Пензенской области, он прошел все исследования и является экологически чистым.

Региональное управление Росприроднадзора отказалось исследовать состояние Суры в районе Бакунинского моста, аргументируя это тем, что это возможно только с согласования федерального ведомства, поэтому, чтобы не терять время, пробы песка и воды отправились к юным экологам. Областное общественное движение «Зеленая волна» как раз занимается проблемой загрязненности пензенских водоемов и рек.

Активисты провели комплексный анализ с помощью мини-экспресс-лаборатории. Они определили содержание в воде железа, хрома, хлора и нитратов.

«Один из самых главных - это pH-тест, он показывает кислотно-щелочную среду. По полученным данным, в воде - от семи до восьми pH. Это ближе к мыльной, щелочной среде», - рассказала участница движения «Зеленая волна» Анна Зименкова.

Однако остальные показатели, как выяснили активисты, не превышают допустимых значений. Песок исследовали тоже. Чтобы выяснить, не содержит ли он опасных примесей, в него добавили кислоту.

«Мы не смогли установить причину образования пены. Думали, что в песке - известь, но он не реагирует на кислоту. Сделали все, что возможно на школьном уровне», - сказала руководитель группы движения «Зеленая волна», член совета Пензенского областного отделения Русского географического общества Наталья Филатова.

По заключению активистов, песок для реки безопасен. Однако, по их мнению, состоянием Суры все-таки необходимо заняться специалистам. Наибольший вред реке наносят ее загрязненные притоки, которые протекают под землей.