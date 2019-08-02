Грузовикам запретили ездить по участку трассы М-5 в Пензенской области

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
02 августа 2019, 17:37Общество
В Пензенской области на участке трассы М-5 «Урал» между селами Степановка и Турмалейка запретили движение грузовиков.
В пресс-службе регионального минстроительства уточнили, что ограничение продлится до 1 октября. Это связано с дефектами и повреждениями дорожного полотна, которые выявили на территории Бессоновского и Городищенского районов. Помимо этого, специалисты обнаружили повреждения искусственных дорожных сооружений, что недопустимо по правилам безопасности.
Под запрет попали грузовики, максимальная масса которых - выше 15 тонн, пишет ИА «Пенза-Пресс».
02 августа 2019, 19:44В Пензе на улице Калинина произошло ДТП с участием трех машин
02 августа 2019, 19:42Пользователи Сети помогли пензенцу вернуть необычный скутер
02 августа 2019, 19:37Пензенцам рассказали, с какими долгами их не выпустят за границу
02 августа 2019, 19:26Саратовская делегация приехала перенимать опыт пензенских застройщиков
02 августа 2019, 19:21Пензенскую «Лагуну-УОР» покинули два лидера команды
02 августа 2019, 19:18Пензенцы отметили День воздушно-десантных войск
02 августа 2019, 19:07В Сердобске открыли крупный завод по выращиванию шампиньонов
02 августа 2019, 19:03На «Экспрессе» стартует новое кулинарное шоу «Мой друг - повар»