Грузовикам запретили ездить по участку трассы М-5 в Пензенской области

В Пензенской области на участке трассы М-5 «Урал» между селами Степановка и Турмалейка запретили движение грузовиков.

В пресс-службе регионального минстроительства уточнили, что ограничение продлится до 1 октября. Это связано с дефектами и повреждениями дорожного полотна, которые выявили на территории Бессоновского и Городищенского районов. Помимо этого, специалисты обнаружили повреждения искусственных дорожных сооружений, что недопустимо по правилам безопасности.

Под запрет попали грузовики, максимальная масса которых - выше 15 тонн, пишет ИА «Пенза-Пресс».