Грузовикам из-за снегопада запретили ездить по трассе М-5

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16 января 2019, 15:04Общество
На федеральной трассе М-5 «Урал» в Пензенской области из-за снегопада ограничили движение грузовиков.
Ограничение ввели 16 января с 11.45. В частности, транзитному транспорту не рекомендуют проезжать участок с 612 по 634 км в Бессоновском районе и в черте Пензы, сообщает пресс-служба Поволжуправтодора.
В настоящее время дорожники расчищают снежные завалы и обеспечивают безопасный и беспрепятственный проезд. Последствия стихии устраняют более 50 спецмашин.
Ориентировочно время ограничения движения продлится до 15.45, но все будет зависеть от погоды.
Напомним, инспекторы просили водителей быть аккуратнее на дорогах. Из-за сильного снегопада возрастает риск возникновения аварий. В такую погоду пензенцам необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких и необдуманных маневров, чтобы избежать заноса машины, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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