Группу наркоторговцев из Пензы и Оренбурга отправили в колонию

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18 января 2019, 17:59Криминал
Девять жителей Пензенской и Оренбургской областей осудили за незаконный сбыт четырех килограммов наркотиков.
Как сообщили в пресс-службе областного суда, неизвестные разработали схему распространения наркотиков с помощью организованной группы. Сначала в нее вошли сын и отец из Оренбурга, а затем еще два жителя Оренбургской области и пять пензенцев.
Из Саратова и Московской области в Пензу они привезли около четырех килограммов наркотиков. Тайники нашли полицейские в начале 2018 года. Все содержимое сразу же изъяли.
В результате каждому члену группы назначили наказание от пяти до восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Не согласившись с приговором, все осужденные и четыре защитника подали апелляции, которые остались без удовлетворения.
Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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