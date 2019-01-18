Группу наркоторговцев из Пензы и Оренбурга отправили в колонию

Как сообщили в пресс-службе областного суда, неизвестные разработали схему распространения наркотиков с помощью организованной группы. Сначала в нее вошли сын и отец из Оренбурга, а затем еще два жителя Оренбургской области и пять пензенцев.

Из Саратова и Московской области в Пензу они привезли около четырех килограммов наркотиков. Тайники нашли полицейские в начале 2018 года. Все содержимое сразу же изъяли.

В результате каждому члену группы назначили наказание от пяти до восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Не согласившись с приговором, все осужденные и четыре защитника подали апелляции, которые остались без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».