Группа пензенцев два года промышляла автоподставами

Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска регионального УМВД пресекли деятельность организованной группы, которая инсценировала происшествия на дорогах и тем самым незаконно получала деньги в страховых компаниях.

С заявлением в полицию обратились сразу две организации. Обе указали на жительницу Пензы как на возможную подозреваемую. Оперативно-следственные действия показали, что подозрения были не напрасны. Всего причастными к мошеннической схеме оказались шесть человек. Они уже дали признательные показания.

«Одна из подозреваемых пояснила, что целенаправленно искала соучастников преступлений, предлагая им совершить инсценировку ДТП за денежное вознаграждение. Инсценировка дорожно-транспортного происходила, как правило, в ночное или вечернее время суток на пустых участках дорог, где отсутствуют средства видеофиксации», - прокомментировал следователь отдела по расследованию преступлений СУ УМВД России по Пензе Сергей Кубрин.

Подставными авариями группа злоумышленников безнаказанно занималась почти два года. За это время ее участники успели получить более миллиона рублей по страховым выплатам. Возбуждено уголовное дело по статье, которая предусматривает наказание сроком до пяти лет.