Группа пензенцев два года промышляла автоподставами

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
23 мая 2019, 19:36Криминал
Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска регионального УМВД пресекли деятельность организованной группы, которая инсценировала происшествия на дорогах и тем самым незаконно получала деньги в страховых компаниях.
С заявлением в полицию обратились сразу две организации. Обе указали на жительницу Пензы как на возможную подозреваемую. Оперативно-следственные действия показали, что подозрения были не напрасны. Всего причастными к мошеннической схеме оказались шесть человек. Они уже дали признательные показания.
«Одна из подозреваемых пояснила, что целенаправленно искала соучастников преступлений, предлагая им совершить инсценировку ДТП за денежное вознаграждение. Инсценировка дорожно-транспортного происходила, как правило, в ночное или вечернее время суток на пустых участках дорог, где отсутствуют средства видеофиксации», - прокомментировал следователь отдела по расследованию преступлений СУ УМВД России по Пензе Сергей Кубрин.
Подставными авариями группа злоумышленников безнаказанно занималась почти два года. За это время ее участники успели получить более миллиона рублей по страховым выплатам. Возбуждено уголовное дело по статье, которая предусматривает наказание сроком до пяти лет.
23 мая 2019, 19:41Пензенским школьникам рассказали, как правильно содержать черепаху
23 мая 2019, 19:38Для пензенских выпускников прозвенел Последний звонок
23 мая 2019, 19:36Группа пензенцев два года промышляла автоподставами
23 мая 2019, 19:31Пензенская «Лагуна-УОР» стала обладателем кубка России
23 мая 2019, 19:28Ко Дню России Пензу украсят 350 тысяч цветов
23 мая 2019, 19:23Пенза готовится к фестивалю «Пасхальная радость»
23 мая 2019, 19:19Пензенцев приглашают на велопарад
23 мая 2019, 19:16Чебоксары передали Пензе театральную эстафету