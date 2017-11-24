24 ноября 2017, 12:33Общество Группа компаний «Дамате» отметила 5-летие Лидер по производству мяса индейки в России и ведущий пензенский переработчик молока. Проекты, которые успешно реализует компания «Дамате», - это не только собственные серьезные достижения, но и развитие экономики региона в целом. Одному из крупнейших сельскохозяйственных холдингов страны исполнилось пять лет. День рождения отметили в областной филармонии.

Из молодой пензенской компании - в крупный сельскохозяйственный холдинг. Всего за пять лет группа компаний «Дамате» совершила огромный рывок вперед. На юбилей были приглашены сотни гостей - представители органов власти, сотрудники. Вместе с поздравлениями, каждый делится воспоминаниями о том, как все начиналось.

«Начинали мы с брошенного проекта, были недостроенные объекты, полное отсутствие инфраструктуры. Только энтузиазм и большое желание. Безусловно, помогла поддержка со стороны Пензенской области, губернатора. И большое спасибо коллективу, который воплотил планы в реальность», - рассказал генеральный директор группы компаний «Дамате» Рашид Хайров.

«Дамате» - это производитель мяса индейки №1 в России. В 2016 году компания произвела 60 тысяч тонн, и проект будет только расширяться. Сейчас ассортимент продукции, выпускаемой под брендом «Индилайт», насчитывает 300 наименований. Индюшатину поставляют не только на российский, но и зарубежный рынок.

«Здорово, что эта компания работает. Мясо индейки - визитная карточка Пензенского региона», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Также «Дамате» является ведущим переработчиком молока в Пензенском регионе. Один из самых передовых в России молочно-товарных комплексов на 4 тысячи 600 голов дойного стада создан в Тюменской области.

«Жизненное кредо - двигаться вперед, только динамика и развитие», - сказал председатель Совета директоров ГК «Дамате» Наум Бабаев.

А уже через два года группа компаний «Дамате» может стать не только российским, но и мировым лидером по производству индейки, увеличив производство до 155 тысяч тонн. Для достижения этой цели на территории Никольского района будет создан комплекс по промышленному производству инкубационных яиц индейки. Подобный проект, кстати, станет первым в стране.

Общество

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