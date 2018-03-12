Группа «Би-2» порадовала пензенцев новым альбомом и полюбившимися хитами

Можно сказать, что концерт получился в лучших традициях группы. Музыканты оправдали все ожидания слушателей, многие из которых купили билеты за несколько месяцев до концерта.

Большую часть музыканты посвятили песням из нового альбома. Конечно, нашлось место и композициям, давно ставшим хитами.

Группа держала фанатов в тонусе на протяжении всего выступления, которое местами было совместным.

Два десятка композиций прозвучали как одна. Практически все они сопровождались световыми эффектами на заранее установленном вогнутом мониторе и двух больших экранах по бокам сцены. Кстати, в конце группа визуально поблагодарила Пензу за гостеприимство. Но это было еще не все, так как барабанщик для пензенцев подготовил отдельное шоу.