Группа «Би-2» порадовала пензенцев новым альбомом и полюбившимися хитами

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12 марта 2018, 19:26Культура
В Пензе побывала группа «Би-2». Музыканты презентовали песни из нового альбома «Горизонт событий» (18+).
Можно сказать, что концерт получился в лучших традициях группы. Музыканты оправдали все ожидания слушателей, многие из которых купили билеты за несколько месяцев до концерта.
Большую часть музыканты посвятили песням из нового альбома. Конечно, нашлось место и композициям, давно ставшим хитами.
Группа держала фанатов в тонусе на протяжении всего выступления, которое местами было совместным.
Два десятка композиций прозвучали как одна. Практически все они сопровождались световыми эффектами на заранее установленном вогнутом мониторе и двух больших экранах по бокам сцены. Кстати, в конце группа визуально поблагодарила Пензу за гостеприимство. Но это было еще не все, так как барабанщик для пензенцев подготовил отдельное шоу.
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